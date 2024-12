"Doppi turni a tavola per soddisfare tutti"

"Noi abbiamo tutti i nostri locali aperti a Capodanno e sono praticamente già tutti pieni". Enrica Mancini e il suo staff sono pronti alla maratona ai fornelli per la sera di San Silvestro: "Abbiamo scelto di fare i doppi turni, per riuscire ad accontentare il pubblico. C’è chi verrà a cena presto per poi andare a festeggiare nelle piazze, chi invece sceglie di fare mezzanotte nel locale.

In alcuni dei nostri locali, l’Osteria de borg, la trattoria dalla Marianna e Dallo Zio, proponiamo un menu fisso e offriamo il brindisi a mezzanotte. Per Nud e Crud e AmoRimini abbiamo scelto invece di mantenere un menu alla carta".