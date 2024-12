Doppio igloo per l’operazione mare d’inverno

Igloo e sabbia davanti al municipio, mosconi e luci, ma anche panchine speciali in riva al mare con passeggiate tra le dune. Il mare d’inverno piace sempre di più anche alla Regina e ai suoi affezionati ospiti, e così fioccano telefonate e prenotazioni da clienti che anche solo per un weekend raggiungono la riviera, passeggiano in riva al mare e pranzano nei ristoranti locali e visitano la città, o anche, in chiave promozionale, tutto questo attira foto e commenti di numerosi travel blogger.

"Il mare d’inverno è un concetto importante per noi delle "Spiagge di Cattolica" – dice Vanessa Tenti del comitato Spiagge di Cattolica – perché rinnova, in ogni stagione, la nostra vocazione di città balneare e punta a mantenere un focus costante della clientela sulla nostra città. Nel periodo invernale, come in occasione del Natale, promuoviamo ad esempio l’Igloo di Bagnino Natale. Un evento molto apprezzato che catalizza l’attenzione delle famiglie che sono ospiti della Regina. Quest’anno abbiamo ampliato il progetto, creando due igloo: uno dove si possono frequentare laboratori, sessioni di letture a cura della biblioteca comunale di Cattolica, animazione con giochi e balli, l’altro che riproduce uno spaccato di spiaggia con sabbia e giochi, dove i bimbi possono divertirsi come in estate a fare castelli di sabbia, stampini di conchiglie".

Tutto questo in pieno centro, in Piazza Roosevelt, proprio davanti al municipio, dove è stata creata una spiaggia con i due igloo, ombrelloni, lettini, una cabina, un moscone, illuminato con le lucine di Natale, dove sedersi, chiudere gli occhi ed immaginare il mare". Ed ancora: "Diverse travel blogger ci hanno fatto visita – prosegue la bagnina cattolichina – postando sui loro canali social l’esperienza in questo insolito villaggio di Natale, catturate, proprio, per l’originalità dell’evento. Continua poi il progetto del "Lungomare delle Panchine", che si e’ arricchito di nuove sedute come la panchina rossa inaugurata dalla Sindaca Foronchi e dall’assessore Gabellini in occasione della giornata contro la violenza sulle donne". Un "lungomare" speciale dove passeggiando tra le dune di sabbia ed in riva al mare ci si può sedere su panchine speciali e riflettere, pensare, scrivere lettere, fare foto e selfie.

