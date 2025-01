Dragaggio del Ventena, via all’intervento

Al via dalla settimana prossima i lavori di dragaggio nell’alveo del torrente Ventena nella zona Nord di Cattolica. Sono arrivati oramai tutti i permessi necessari ed anche le aziende predisposte all’intervento sono oramai pronte. In totale, saranno dragati circa 3mila metri cubi di sabbia che verranno utilizzati poi per il ripascimento di quei litorali maggiormente colpiti da fenomeni di erosione. Dopo gli annunci dei mesi scorsi finalmente l’intervento partirà nel tratto del portocanale turistico che va da via Carducci, e dal suo ponte carrabile, fino alla fine della banchina del medesimo molo. Poi oltre a tale intervento di dragaggio, finanziato dal Circolo Nautico di Cattolica, si prevederà anche un intervento di assestamento della sabbia, ma senza prelevamento, nel tratto dalla banchina alla foce del fiume, che per alcune decine di metri oltrepassa le attuali scogliere. Insomma un intervento atteso da tutto il comparto turistico e dal Circolo Nautico stesso che finalmente è pronto a partire.

"Per noi è davvero una bellissima notizia, che è frutto di un impegno di mesi da parte del nostro Circolo – conferma Daniele Verni, presidente Circolo Nautico di Cattolica – in questo modo creeremo un fondale con una profondità tale da permetterci di allestire circa una quarantina di posti barca, raccogliendo la domanda dei tanti proprietari che da tempo ci chiedevano posti barca in acqua. Continueremo, inoltre, anche a fornire spazi e rimessaggi a terra. L’intervento è realizzato in piena sinergia e collaborazione con l’amministrazione comunale, finalmente ci siamo". Un’area di forte pregio turistico e ambientale perché sorge a pochi passi dall’Acquario di Cattolica ma anche tra le ultime spiagge a Nord di Cattolica e Piazzale delle Nazioni con innumerevoli alberghi. Il torrente da sempre è luogo del Circolo Nautico e rappresenta un valore aggiunto sia da un punto di vista naturalistico che paesaggistico. Da ricordare che sul medesimo fiume a San Giovanni nei prossimi mesi partiranno i lavori della vasca di laminazione che renderà la portata più dolce in caso di forti piogge e piene con enormi vantaggi anche a valle e dunque proprio presso la foce medesima. Circolo Nautico e Comune di Cattolica non escludono, poi, ulteriori interventi migliorativi sul canale in futuro.

Luca Pizzagalli