Droga in un’auto già segnalata per furto: denunciati a San Marino due giovani italiani

A stanarli è stato l’alert arrivato alla Centrale operativa interforze quando la l’automobile sulla quale viaggiavano è passata attraverso i varchi di controllo presenti in territorio. Su quell’auto, poi fermata per un controllo dagli agenti della Polizia Civile a Domagnano, viaggiavano due cittadini italiani, di 26 e 23 anni. I militari sammarinesi hanno subito notato in entrambi "evidenti segni di alterazione psicofisica", fanno sapere dalla Polizia Civile, probabilmente dovuti all’assunzione di sostanze stupefacenti. E dall’abitacolo della vettura sulla quale viaggiavano in Repubblica proveniva un odore riconducibile alla cannabis.

I due cittadini italiani sono, così, stati portati al comando di Murata per tutti gli accertamenti di rito e sono stati denunciati a piede libero: il conducente dell’auto per il rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici, il passeggero per l’introduzione e la detenzione di una piccola quantità di hashish. Sul perchè la loro auto fosse ’segnalata’ dall’alert dei varchi è al vaglio delle forze dell’ordine. Ma, secondo quanto emerso dai primi accertamenti operati dalle forze dell’ordine, il loro veicolo potrebbe essere coinvolto in una serie di furti commessi in Toscana nei giorni scorsi.