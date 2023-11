Due apprendisti meccanici per riparazione auto

L’azienda Cra di Rimini cerca un apprendista preparatore d’auto che conosca le attrezzature elettroniche e sappia utilizzare il computer. Ulteriori requisiti: intraprendenza, spirito socievole e buone capacità organizzative, età tra i 18 e i 29 anni. Orario di lavoro previsto dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. Un’altra inserzione, sempre per un apprendista meccanico a Rimini, è per un giovane disposto all’affìancamento con l’obiettivo di apprendere la manutenzione e l’installazione delle apparecchiature elettroniche presenti sugli impianti a benzina. Requisiti richiesti: preferibile diploma tecnico elettronico-meccanico, esperienza nella mansione e uso pc, possesso di patente B e auto propria. Orario a tempo pieno. Annunci rivolti a candidati ambosessi. Registrati al portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.