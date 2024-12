Due camion vanno a fuoco, l’ombra del dolo

Le fiamme hanno ‘acceso’ il tardo, uggioso pomeriggio di Villa Verucchio. E si sono alzate imperiose. Il boato che ne è seguito ha messo in allarme tutti i residenti della zona artigianale della popolosa frazione, domenica pomeriggio. È scattato così l’allarme. Alle 17.35 sono entrati in azione 3 mezzi e 7 vigili del fuoco del comando di Rimini per cercare di spegnere l’incendio che ha coinvolto due autocarri parcheggiati di fronte al numero civico 99 di via Togliatti, lo stabilimento delle note Ceramiche di Remigio Zangoli.

Il parcheggio si trova a due passi da Mecc Evolution, l’officina veicoli industriali, pressatura tubi idraulici, meccanica ed elettronica, centro revisioni, e dalla Fimar, azienda leader nelle attrezzature professionali per la ristorazione.

Ma tutta la zona artigianale pullula di aziende con mezzi pesanti, e anche nei giorni festivi sono molti i camion e gli autocarri parcheggiati in zona. Il fuoco si è propagato così violentemente che ha interessato anche un terzo autocarro che è stato danneggiato mentre i primi due sono andati completamente in fumo. Ci sono volute due ore di intervento perché i vigili del fuoco riuscissero ad avere ragione dell’incendio. Gli stessi pompieri non sono però riusciti a rintracciare i proprietari dei tre mezzi coinvolti nelle fiamme. I carabinieri della stazione di Villa Verucchio stanno indagando sul caso.

Non si esclude al momento nessuna pista, neppure quella dell’incendio doloso. La viabilità è stata comunque ripristinata subito nella serata. Resta da chiarire, dunque, quale sia l’origine dell’incendio che ha coinvolto i due mezzi. Gli approfondimenti del caso faranno chiarezza in tal senso.

m. c.