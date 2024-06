Due giorni tutti da gustare con ’SantaPiada’. Sabato maxi schermo in piazza per tifare Italia

È tutto pronto a Santarcangelo per la nuova edizione di SantaPiada, la grande festa della piada che domani e sabato animerà il centro storico. E dopo il gol di Zaccagni che ha permesso alla nazionale italiana di approdare agli ottavi, c’è una ghiotta novità: sabato sarà allestito un maxi schermo in piazza Ganganelli per permettere a tutti di vedere la partita tra gli azzurri e la Svizzera. Così ha deciso ’Città viva’, l’associazione dei commercianti del centro che organizza SantaPiada in collaborazione con la Pro Loco.

In questa edizione saranno presenti ben 14 postazioni, con altrettante attività (piadinerie, ristoranti e rosticcerie) di Santarcangelo che proporranno le loro speciali piade farcite. Partecipa alla festa anche il consorzio della piadina romagnola Igp. Di fronte a piazza Ganganelli inoltre sarà presente un mercato ortofrutticolo, gestito direttamente dalla Coldiretti. Ma SantaPiada non sarà solo una festa di sapori. Non mancheranno la musica e l’animazione. Domani si balla (fino alle 23) con i deejay della storica discoteca Odeon. Sabato invece un tuffo nella tradizione della Romagna: protagonista il liscio con gruppi e scuole di ballo locali. E sempre sabato dalle 18 tutti a tifare Italia davanti al maxi schermo.