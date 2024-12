"È sbagliato demonizzarli"

Per Alessandro Guidi è più che giusto l’inserimento di più regole per l’uso dei monopattini elettrici. "Sono mezzi veloci, arrivano a venti chilometri orari e anche di più – dice Alessandro –. E per questo chi li guida deve sottostare a delle regole come per automobili e motorini. Senza dubbio il monopattino è un mezzo comodo e sensato, molti miei amici lo utilizzano. Però non bisogna sottovalutarne i pericoli ed è dunque giusto che ci sia una normativa che li regoli come qualsiasi altro mezzo di trasporto. Poi non bisogna demonizzarli, sta tutto nell’intelligenza di coloro che li guidano: anche una bicicletta portata in maniera sbagliata può causare confusione su una strada".