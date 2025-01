Eccesso di velocità, strage di multe. Ma calano schianti e sanzioni totali

Incidenti in calo e 600 multe in meno in un anno di attività, in aumento invece le sanzioni legate agli eccessi di velocità, che superano i 2,8 milioni di euro. Nel report di fine anno dell’attività della Polizia municipale di Bellaria Igea Marina, l’assessore alla sicurezza, Ivan Monticelli, sottolinea come "il numero delle sanzioni elevate dai nostri vigili, passa dalle 29.297 del 2023 alle 28.641 del 2024. Oltre 600 verbali in meno, a cui concorrono in maniera significativa circa 400 multe in meno legate alla sosta, passate dalle 4.770 del 2023 alle 4.388 del 2024. Una diminuzione dei verbali coerente e positivamente correlata alla forte presenza sul territorio dei nostri agenti". In lieve aumento, invece, è l’accertato totale legato al codice stradale: dai 2.684.000 euro circa del 2023 si è passati nel 2024 ai 2.857.000 euro. Proprio per sanzioni legata a limiti di velocità, elevate con autovelox e secondo i verbali ex art. 126 bis, la cifra delle multe sale di circa 100mila euro, assestandosi nell’anno appena concluso a 2.532.000 euro circa.

"Il presidio discreto ma costante dei nostri agenti – continua Monticelli – e l’atteggiamento collaborativo da parte dei cittadini, vede sempre più prevalere buon senso e comportamenti virtuosi. Anche gli incidenti sono in calo (passati da 108 a 106) aumentano invece le multe legate a mancate assicurazioni o revisioni dei veicoli. Con l’introduzione a Bellaria Igea Marina del targa system e il raggiungimento di 130 telecamere di videosorveglianza, oggi i controlli sono ancora più precisi e costanti". Per quest’anno la Municipale, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, ha anche sventato truffe e scoperto autori di microcriminalità, con un focus sulla zona colonie abbandonate. Tredici le denunce effettuate nel 2024, due per omicidio stradale, sei connesse all’abuso di alcol e stupefacenti, 4 per omissione di soccorso e una per lesioni colpose in seguito a una querela. "Un altro aspetto che merita di essere sottolineato – aggiunge il funzionario Capo di Gabinetto Antonio Amato – è la collaborazione con la Protezione civile, durante le emergenze meteo. Sono stati intatti ben 217 gli interventi svolti durante le criticità meteorologiche". Conclude Monticelli: "Per questo nuovo anno, verrà presto attivato un nuovo strumento partecipativo prezioso: il controllo di vicinato".

r.c.