Ecco i contributi per la promozione della lettura

Contributi economici per sostenere la realizzazione di iniziative culturali per la promozione della lettura. A mettere i denari è il Comune di Rimini. nel Comune di Rimini che ha voluto pubblicare un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici. Si può rispondere all’avviso dalla giornata di domani fino al 30 settembre. Il bando mette a disposizione 12mila euro per sostenere eventi e manifestazioni ed è diretto a enti, associazioni o privati capaci di valorizzare e supportare le istituzioni culturali del territorio, a partire dalla Biblioteca, con lo scopo di avvicinare in particolare il pubblico giovanile. "La predisposizione di risorse dedicate, come in questo caso, è un ulteriore strumento che si affianca alle rassegne calendarizzate, ai laboratori, alle attività con le scuole, fino a manifestazioni come Mare di Libri, il primo festival di letteratura in Italia dedicato unicamente agli adolescenti: la lettura è uno strumento imprescindibile di conoscenza e la nostra città può contare su un’ampia rete di soggetti, pubblici e privati, impegnati nella diffusione della lettura intesa come fattore di benessere sociale, collettivo". sono parole di Nadia Bizzocchi, direttrice della Biblioteca civica Gambalunga. "Il bando si colloca in questo solco, affinché vengano valorizzate le tante energie e i tanti attori culturali della città che vogliono offrire alla comunità occasioni di confronto e riflessione".