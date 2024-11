Ecomondo, scatta il piano speciale. Centinaia di agenti sulle strade

Un piano straordinario per monitorare la circolazione sulle strade in vista di Ecomondo 2024, in Fiera da martedì a venerdì, quando si svolgerà quello che si annuncia "l’evento fieristico più grande mai oganizzato a Rimini". Gli Stati generali della Green Economy vedranno Ieg tenere a battesimo i due nuovi padiglioni con 8.300 metri quadrati di superficie espositiva in più. "Per tutta la durata della manifestazione – spiegano dal Comune – la polizia locale ha predisposto un dispositivo di personale straordinario che presidierà le principali direttrici di traffico, da e verso la Fiera".

Saranno oltre 80 gli agenti che, ogni giorno, presidieranno la viabilità, "con uno sforzo complessivo di oltre 300 operatori impegnati nei tre turni giornalieri per tutti i 4 giorni di manifestazione". Più agenti in strada - tra zona Fiera, via Emilia e Statale Adriatica - con presidi "in tutti gli ingressi della Fiera per fluidificare i flussi in arrivo ai parcheggi", e per un servizio mirato "delle soste in aree circostanti per evitare intralci alla viabilità" per residenti e auto in transito. Le divise presenzieranno le rotatorie sul’asse sempre caldissima via XXIII Settembre - viale Matteotti. Dove sarà soppressa temporaneamente la mini-rotatoria di via Carlo Zavagli. Controlalti dai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri i due semafori per attraversamenti pedonali in viale Matteotti, via Bissolati e scuola Decio Raggi. In via Coletti, all’altezza della scuola Dante Alighieri, ci saranno i volontari dell’Associazione nazionale finanzieri. Verrà presidiato costantemente il semaforo tra viale Principe Amedeo e via Perseo, gestendo il traffico a seconda dei flussi sulla rotatoria di via Destra del Porto e dintorni. In uscita dalla Fiera sarà anche presidiato l’asse viario Iolanda Cappelli, Maestri del Lavoro, XXV Marzo 1831 "per far in modo che i veicoli in uscita da i diversi parcheggi non si incrocino".

"Per disincentivare l’utilizzo e delle auto" Start Romagna potenzia il trasporto pubblico locale. Bus speciali da Marina centro, Riccione e Bellaria. Il Metromare farà la prima corsa dalla stazione di Riccione alle 05,56; l’ultima dalla stazione di Rimini a mezzanotte. La fermata ferroviaria Rimini Fiera vedrà un incremento di soste di 45 treni ogni giorno, "con potenziamento di treni speciali". Tutte le informazioni, gli orari e le coincidenze con i treni sono consultabili al sito A Ecomondo 2024 con il trasporto pubblico di Start. Consigliati "spostamenti smart con monopattini e biciclette" (scaricando le App di Lime e Bit).

Mario Gradara