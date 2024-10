Emergenza clima, Mancuso:: "Meno strade e più alberi"

Oltre duecento persone all’incontro di martedì sera al Palazzo del Tusismo e 260 studenti delle scuole superiori ieri mattina. Grande successo delle lezioni di Stefano Mancuso, botanico eS esperto mondiale di neurobiologia vegetale, che ha lanciato un appello a non sottovalutare gli effetti del riscaldamento globale e ha offerto una soluzione ambiziosa: ridurre lo spazio dedicato alle strade e piantare più alberi nelle città. Accolto dall’assessore Christian Andruccioli: "Le piante sono fondamentali per il nostro futuro. Servono un cambio di mentalità e un nuovo approccio alla gestione delle aree verdi, iniziando dalla valorizzazione del patrimonio esistente, come alberi e corsi d’acqua". Nel suo intervento, Mancuso ha evidenziato dati allarmanti: il peso dei materiali sintetici prodotti dall’uomo, come cemento e plastica, supera quello di tutti gli esseri viventi del pianeta. "Abbiamo tagliato duemila miliardi di alberi negli ultimi due secoli, e questo ha avuto un effetto devastante sul pianeta, poiché dipendiamo dagli alberi per assorbire l’anidride carbonica, principale responsabile del riscaldamento globale".