Esagitato si ferisce con una lama Gli agenti lo fermano con il taser

Anche a Rimini la polizia di Stato ha ’inaugurato’ il taser. È successo a cavallo tra il 7 e l’8 gennaio, quando in zona Santa Cristina gli agenti delle Volanti sono intervenuti per la segnalazione di un uomo, un soggetto nordafricano già noto alle forze dell’ordine, in stato di agistazione si stava ferendo utilizzando una lametta.

Gli agenti, intervenuti per calmare l’uomo esagitato e impedirgli ocsì di continuare ad autolesionarsi, con il rischio di procurarsi ferite anche più gravi, hanno però dovuto fare i conti con lo stato di agitazione crescente del nordafricano. Una situazione alla quale è stato possibile porre un termine solo ricorrendo al taser fornito in dotazione agli agenti la scorsa estate e utilizzato prima sul territorio soltanto a Riccione, dai carabinieri. Il soggetto è stato così ’shockato’ e riportato a più miti consigli, sebbene all’accaduto non sia seguito nei suoi confronti l’arresto.