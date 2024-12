Esce dal carcere e torna subito a spacciare: arrestato

Aveva ancora l’obbligo di firma negli uffici delle forze dell’ordine in quanto, solo da qualche settimana, aveva terminato un periodo di detenzione. Nonostante questo,l’altra sera un 37enne è stato sorpreso di nuovo dalla polizia locale mentre spacciava nella zona della stazione. Sequestrati oltre 30 grammi di hashish. Il fatto è avvenuto durante il turno serale. L’operazione si è svolta nella zona compresa tra il quartiere Borgo Marina e l’area della stazione ferroviaria. Ancora sottoposto all’obbligo di firma, l’uomo è stato notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in alcune vie del quartiere, pedinato e poi fermato, nei pressi della stazione ferroviaria, mentre vendeva una dose a un giovane.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato 30 grammi di hashish suddivisi in panetti e altre 3 dosi pronte per la vendita, un coltello e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, oltre a 60 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Materiale e denaro ora posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi da taglio. Il 37enne ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del comando di polizia locale e ieri mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Rimini per l’udienza direttissima.