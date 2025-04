Esce di strada e resta in bilico sulla scarpata

Ha perso il controllo della sua auto e ha terminato la corsa contro un albero restando in bilico su una scarpata. Sono ancora in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente di ieri, all’ora di pranzo, nel quale è rimasto ferito un sammarinese di 66 anni. Con la suo Suv stava percorrendo Strada Sottomontana in direzione Borgo Maggiore, quando, all’altezza della rotatoria di Strada Quinta Gualdaria, ha perso il controllo del mezzo. Che ha percorso diversi metri sul marciapiede prima di stamparsi contro un albero. Un impatto che ha fatto scivolare la parte posteriore dell’auto in una scarpata. Attimi di paura per il conducente che, all’improvviso, si è trovato sospeso sul ciglio della strada con il rischio di finire nella scarpata. Sul posto, allertati, sono arrivati immediatamente gli uomini della sezione antincendio della Polizia Civile che si sono preoccupati di mettere in sicurezza il mezzo ancorandolo a un albero. A quel punto l’uomo è potuto uscire dall’abitacolo. Sul luogo dell’incidente è arrivata in fretta anche l’ambulanza per prendersi cura dell’uomo che, visibilmente scosso, è stato trasportato all’ospedale di Stato. I medici hanno riscontrato un trauma toracico guaribile in 30 giorni. Agli agenti della Polizia Civile il compito di stabilire la causa dell’incidente. Non si esclude l’ipotesi di un malore del conducente. Per svolgere le operazioni di soccorso Strada Sottomontana è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.