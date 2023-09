Europa, misure alternative al carcere La visita sul Titano della presidente Craxi

È salita ieri sul Titano, in visita alla Repubblica, la presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica italiana, Stefania Craxi, accompagnata dall’ambasciatore d’Italia a San Marino, Sergio Mercuri e accolta a Palazzo Begni dai segretari di Stato agli Esteri, Luca Beccari, agli Interni, Gian Nicola Berti, e alle Finanze, Marco Gatti. La presidenti Craxi si è intrattenuta a colloquio con i tre membri dell’esecutivo confrontandosi "sulle numerose collaborazioni in atto tra le rispettive Commissioni parlamentari, nel proposito comune di rafforzare gli ambiti di cooperazione – dicono dagli Esteri – È seguita un’analisi dello scenario geopolitico attuale". Forte attenzione è stata prestata anche all’accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea. Craxi "ha inoltre informato i tre segretari di Stato che è al vaglio del Parlamento l’accordo relativo al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena".