Ex Buzzi, tempi più lunghi per la cessione al Comune

"A Santarcangelo, sul futuro dell’ex Buzzi Unicem regna il totale silenzio. Il Comune aveva garantito, prima delle elezioni comunali, che l’area sarebbe passata gratuitamente all’amministrazione entro giugno. Invece non si è saputo più nulla". A puntare nuovamente i riflettori sul destino dell’area è l’opposizione con Alleanza Civica: "La società avrebbe aggiunto 100mila euro e provveduto a realizzare opere di recinzione, nonché di bonifica dell’intera zona secondo le indicazioni di Arpae. Ma ad oggi non c’è stata alcuna cessione. Nell’accordo preliminare era stata data una proroga di 6 mesi, mai menzionata prima delle elezioni. Anzi, Sacchetti e il suo gruppo avevano addirittura prospettato un’imminente riqualificazione dell’area. Ad oggi tutto è fermo". Alleanza Civica continua: "Dagli atti scopriamo che l’intera proprietà è di 205.550 metri quadrati, mentre la parte da cedere al Comune sarà solo di 122.198 mq. Che ne sarà dei restanti 83.352? E nell’accordo manca la parte dedicata alla bonifica. Si parla solo di opere di pulizia e sistemazione, ma non di bonifica e messa in sicurezza. Continuiamo a essere molto perplessi su questa operazione. Il rischio è che l’intero bilancio comunale possa essere fortemente ingessato dalle spese legate alla riqualificazione dell’area".

Pronta la risposta dell’amministrazione: "Solo su una cosa Alleanza Civica ha ragione, non c’è stato alcun atto di cessione dell’area. Ma c’è un motivo. Nell’accordo firmato a fine 2023, c’è scritto che avremmo proceduto a acquisire l’area solo dopo che la proprietà avesse portato a termine due importanti operazioni. Una era l’installazione della recinzione a perimetro dell’area, già realizzata. L’altra era il completamento del piano di dismissione industriale, le operazioni di bonifica. Proprio per questo si sono allungati i tempi. Ci sono state delle integrazioni al piano di bonifica, richieste da Arpae, che necessitano qualche mese in più di lavoro. Poi procederemo alla cessione gratuita". Confermata anche l’area da cedere al comune, i famosi 122.198 mq, "ma è quella già predisposta nell’accordo. Resteranno a Buzzi Unicem i terreni agricoli soggetti a coltivazione".

Rita Celli