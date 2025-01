"Ex fornace, futuro slegato dal contesto"

"Non abbandoniamo la fornace, è testimone della storia industriale del nostro territorio. Il Comune deve offrire ai cittadini informazioni chiare su tempistiche e modalità di attuazione del progetto di riqualificazione". I consiglieri comunali di ‘Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina’ e ‘Obiettivo Comune per BIM’ intervengono sulla questione riqualificazione della fornace. "Serve riqualificazione l’area – dicono i consiglieri – non solo per una questione estetica ma per rilanciare l’economia locale, promuovere il turismo e creare nuovi spazi per la cultura e la socialità. Negli ultimi anni, si è avviato un ambizioso progetto di riqualificazione urbana e turistica, per rivitalizzare il territorio e attrarre nuovi visitatori. Ma nonostante le buone intenzioni espresse dall’amministrazione il progetto ha una pecca iniziale: è slegato dal contesto cittadino". Secondo i consiglieri, servirebbe "un collegamento con un sottopasso all’altezza dell’area ex zona cavalli".

Sul progetto di riqualificazione, per i due gruppi consiliari, ci sono dei punti di critica "che ci sentiamo di sollevare. Molti cittadini si sentono esclusi dal processo decisionale e mancano di informazioni chiare sulle tempistiche e sulle modalità di attuazione del progetto. Un coinvolgimento più attivo della comunità potrebbe non solo migliorare la trasparenza ma anche generare un senso d’appartenenza e responsabilità nei confronti del territorio. Per questo motivo ci eravamo prefissati il reintegro dei consigli di quartiere, dove l’amministrazione e i cittadini potevano interfacciarsi liberamente sui vari temi. Investire ingenti risorse pubbliche in opere di riqualificazione senza un piano strategico che ne garantisca la sostenibilità a lungo termine, potrebbe rivelarsi un errore. È fondamentale che il Comune non si limiti a realizzare interventi sporadici, ma sviluppi una visione a lungo termine che integri le esigenze locali con le dinamiche turistiche. Solo attraverso un dialogo aperto e una pianificazione strategica si potrà garantire un futuro migliore per Bellaria Igea Marina".

r.c.