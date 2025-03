Festa in via Lidice per l’inaugurazione dei 40 orti urbani

C’è Denise Catone, la più giovane con i suoi 28 anni, che lavora come tatuatrice ma voleva uno di quegli orti, per mettere in pratica gli insegnamenti del nonno. Ci sono storie come la sua e storie di anziani che in campagna ci sono nati (e sono profondamente legati alla terra), dietro al boom di richieste per i nuovi orti urbani in via Lidice. Quaranta gli appezzamenti di terreno consegnati nel weekend dal Comune agli assegnatari, con una festa che ha visto partecipare anche il primo cittadino Jamil Sadegholvaad e gli assessori Francesca Mattei (agricoltura) e Mattia Morolli (lavori pubblici). Con i 40 nuovi orti in via Lidice salgono complessivamente a 117 quelli presenti in città. I terreni di via Lidice, ciascuno con una superficie massima di 50 metri quadrati, sono stati assegnati gratuitamente per 5 anni, seguendo i criteri stabiliti dal regolamento. L’iniziativa è rivolta ai residenti di Rimini privi di altri terreni coltivabili in provincia e in possesso dei requisiti per svolgere attività agricole. Nell’area di via Lidice è stato montato anche un gazebo, per offrire così uno spazio aggregazione. "Questi orti – dice il sindaco – si inseriscono in una visione più ampia di sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana, che mettono al centro l’ambiente e la partecipazione attiva dei cittadini".