"Finalmente addio a quel rudere"

Con la demolizione del rudere di via Bassi alcuni residenti esultano, proprio come Francesco Colella. "C’è soddisfazione – spiega –. Per qualcuno i rumori prodotti dai lavori di demolizione e bonifica possono essere un problema, ma comunque il più è sparito. La zona non è più luogo di bivacco per persone senza fissa dimora, niente più violenza e rapine". La sicurezza è un argomento che sta molto a cuore a Colella. "Mia moglie è stata derubata vicino a casa, tutto ciò ci tranquillizza. Asi, insieme al Comune, potrebbe proporre un incontro con i cittadini per parlare dei progetti. Ho scritto all’amministrazione, ma non ho ottenuto molto".