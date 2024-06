Fine della campagna elettorale. Ecco i programmi dei candidati

Tra domani e venerdì chiusura delle campagne elettorali per liste e candidati. Domani alle 20,30, la coalizione progressista Uniti per cambiare che candida Ugo Baldassarri sarà in piazza Don Minzoni. Momento finale, sempre domani, per il candidato sindaco Giovanni (Gianni) Giovanardi e per le liste Obiettivo Comune ed un Futuro Migliore dalle 20 in viale Ennio (dalla zona del parco Paperopoli all’anfiteatro) con musica, spettacoli, intrattenimento per famiglie e bambini e buffet di dolci. "Centrale sarà l’appello al voto fatto ai cittadini" da Giovanardi. Con Baldassarri, domani sera sul palco davanti alla chiesa di Bellaria, ci saranno i candidati delle tre liste della coalizione - Pd, M5S, civica Cambiamo - e i parlamentare Andrea Gnassi e Marco Croatti. Seguirà la musica proposta dal dj J Face. "La campagna elettorale di Ugo Baldassarri – affermano dalla coalizione - è stata una lunga cavalcata che ha consentito al campo progressista di riallacciare il suo legame con il territorio. Comunque vada il voto – e la coalizione ovviamente auspica di raccogliere i frutti del suo lavoro – il campo progressista, frutto di una lunga e paziente tessitura politica, si è dimostrato capace di esprimere una elaborazione programmatica con solide basi che costituisce un patrimonio di idee per l’intera città.

Venerdì sera al Parco Pironi chiusura della campagna di Filippo Giorgetti e coalizione, grande festa con musica, spettacolo e stand gastronomici.