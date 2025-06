Folla commossa per l’ultimo saluto a Vandi: "Si è sempre messo al servizio della comunità"

Alcune centinaia di persone, ieri nella chiesa di San Martino in viale Diaz, a Riccione, hanno partecipato alle esequie di Edmo Vandi, deceduto giovedì a 91 anni. Tra le panche la sindaca Daniela Angelini con fascia tricolore e parte della giunta, gli ex primi cittadini Terzo Pierani, Massimo e Masini e Daniele Imola. Presenti pure i congiunti degli scomparsi sindaci Dante Tosi e di Massimo Pironi. Tutti uniti attorno alla famiglia, a partire dai figli, Roberto e Maddalena. Sull’altare don Alessio Alasia ha ricordato Vandi come giornalista, scrittore, poeta, nonché dialettologo: "Vogliamo ricordarlo come memoria storica della nostra Riccione. Chiediamo al Signore di dargli la pace e di vedere coi propri occhi quella gioia che in qualche modo ha cercato di testimoniare per tutta la sua vita". Commoventi i pensieri letti a fine messa da Francesco Cesarini di Famija Arciunesa e della sindaca che ha rimarcato: "Edmo non si è mai limitato a un solo ruolo, si è messo a servizio della comunità".

Nives Concolino