Follia in centro: prende a sediate la statua del rinoceronte

Se la prende con la statua del rinoceronte prendendola a sediate. E’ accaduto ieri attorno alle 8 in piazzetta San Martino, nel cuore del centro storico di Rimini. Protagonista della mattinata di ordinaria follia un 32enne, a quanto pare affetto da disturbi di natura psichiatrica, che dopo aver afferrato alcune sedie dai dehors dei locali, ha incominciato a scagiarle contro la statua del rinoceronte, che ha riportato dei danni a un orecchio e al corno.

Non pago, il 32enne ha iniziato a colpire, sempre con delle sedie l’ingresso del palazzo che ospita la sede del Consiglio comunale di Rimini, causando anche in questo caso dei danni. La sua sfuriata ovviamente ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno allertato gli agenti della polizia di Stato, intervenuti sul posto. Il 32enne è stato bloccato e accompagnato in sicurezza in Questura dove è stato identificato. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per danneggiamento. Da quantificare i danni causati dal lancio di sedie contro la statua del rinoceronte.