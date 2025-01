Frisoni:: "Sostenere i negozi"

Oggi data da cerchiare sul calendario in Emilia Romagna per l’inizio dei saldi invernali. Come ormai ogni anno, i ribassi dei prezzi dureranno 60 giorni e riguarderanno vestiti, calzature, biancheria intima, accessori, pelletteria e tessuti per arredamento. Si tratta di un periodo molto importante per il settore moda, capace di coinvolgere l’interesse di tanti consumatori alla ricerca non solo dei prezzi bassi, ma anche della qualità dei prodotti.

Confcommercio invita cittadini e famiglie a "comprare nei negozi di vicinato, vivendo l’esperienza dell’acquisto attraverso la professionalità dei negozianti, rendendo al contempo lo shopping più etico e consapevole". Un concetto ribadito da Roberta Frisoni (foto), assessore regionale dell’Emilia Romagna con delega al Commercio, che sottolinea come "sostenere negozi e botteghe dei centri storici e dei paesi più piccoli significa rendere più vitali le nostre città e più forte il nostro tessuto sociale".

Frisoni - che si è appena insediata in Regione - conferma che "il nostro impegno per riqualificare la rete commerciale dell’Emilia Romagna non mancherà nell’arco di questa legislatura".