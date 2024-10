Galvani entra in consiglio e sfida il Pd

Le dimissioni da consigliere comunale di Mariano Gennari, leader 5 Stelle, ed ex sindaco di Cattolica, sono ora ufficiali. Da martedì gli subentrerà in consiglio comunale Giampiero Galvani. Già assessore alla Sanità e servizi sociali, a quel tempo iscritto a Italia dei Valori, al fianco del sindaco Pd Piero Cecchini nella legislatura del 2011-2016, Galvani, dipendente Ausl, va a rafforzare dunque le file dell’opposizione. Subentra come primo della lista, nella coalizione che sostenne la seconda candidatura a sindaco di Gennari nel 2021, perché candidato con la lista civica Progetto Cattolica. E non nasconde ora la propria posizione molto critica verso il Pd e il governo della città: "Il Pd non sta dimostrando di saper governare Cattolica, i dati turistici di quest’estate e il crollo nelle presenze non possono essere sbrigati con qualche asfalto e qualche strada in più, urge una riflessione complessiva sulla città e sul suo futuro. Ci dobbiamo rimboccare le maniche e pensare a quanto c’è da fare, dimenticandoci quello che è stato fatto, che evidentemente non è bastato".

Ma quali i temi che stanno più a cuore e sui quali Galvani lavorerà, sedendosi tra i banchi dell’opposizione? "Assolutamente l’ospedale e il suo futuro – risponde –. Ad esempio la questione del Cau deve far riflettere, vogliamo capire se i servizi ospedalieri in un certo senso sono stati davvero potenziati o invece saranno smantellati. Serve ripristinare un Pronto Intervento. Poi i servizi sociali, la questione sociale a Cattolica. Tante famiglie hanno davvero bisogno di un aiuto concreto e a mio parere si sta facendo troppo poco a Cattolica. Inoltre il personale a Palazzo Mancini e la gestione dei dipendenti comunali e del coordinamento tra uffici. Serve una gestione più oculata ed operativa". Da martedì dunque l’ex assessore tornerà in consiglio comunale. "Ne risponderò ai cittadini ed al mio gruppo, la mia opposizione sarà assolutamente per il bene di Cattolica e dei cattolichini. Credo nel civismo e credo che io possa dare ancora il mio contributo".

Luca Pizzagalli