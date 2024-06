Gemellaggio con gli Stati Uniti nel segno del vino e del cibo

Il ristorante Yeppa di Atlanta apre Villa Yeppa in Valconca, più precisamente a San Clemente. E la madrina di tutti i collegamenti tra il ristorante più riminese d’America ed i vini ed i vigneti del parco naturale del Conca è Heather McMahan, la irriverente conduttrice di talk show negli Usa, una delle comiche emergenti oltreoceano, dotata di un umorismo anticonformista capace di riempire il Madison Square Garden e di animare il podcast Absolutely not, balzato alla ribalta per le altrettanto irriverenti dichiarazioni di Jane Fonda che ad 85 anni ha candidamente ammesso di volere fare sesso con un giovane di 25 piuttosto che con qualcuno che si avvicina ai 60. Heather si è sposata lo scorso anno in Toscana, poi è venuta in Valconca e ci è ritornata quest’anno: "Amo venire a Rimini, amo il vino in particolare la rebola, le persone, il cibo che è incredibile. È un posto fantastico dove passare il tempo con le persone che ami. Rimini è una location ancora vergine per il turismo americano, ma la stiamo scoprendo ed iniziamo a capire, come lo hanno capito da sempre gli italiani, che Rimini è un posto magico. È uno dei miei posti del cuore in Italia, quando torno qui è sempre un piacere".

Villa Yeppa nasce dalla collaborazione tra il Ristorante Yeppa di Atlanta e la Cantina Enio Ottaviani di San Clemente, tre personaggi a vocazione internazionale come Massimo Lorenzi, Sthepen Petterson e Pietro Gianni formano una miscela esplosiva che si prefigge di creare un ponte tra gli Stati Uniti e Rimini.

"Il nostro ristorante è un pezzo di Rimini ad Atlanta" dice Sthepen Petterson. "L’interesse verso la location è altissima, ma si fatica a farla raggiungere dai nostri clienti. Villa Yeppa ha questo obiettivo, servizi di alto livello ma informali per clienti con alta capacità di spesa, una mappa esperienziale del territorio che passa da alcuni luoghi dove reperire informazioni, in primo luogo la Cantina Enio Ottaviani, le colline vicine al mare, i borghi straordinari, l’empatia della gente. Siamo convinti che ci sarà un flusso continuo di richieste". Sono previste una serie di tappe di presentazione del prodotto turistico nelle maggiori città americane, gli ambasciatori del progetto non possono che essere i prodotti tipici delle vallate riminesi. "Il vino sarà centrale nella comunicazione del progetto" chiosa Massimo Lorenzi della Enio Ottaviani.

Luca Ioli