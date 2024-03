Giardini d’autore e Biennale del disegno: fioriscono gli eventi

Un weekend all’insegna della cultura e degli eventi. Diversi gli appuntamenti in calendario oggi e domani nel centro storico riminese, a partire dalla presentazione della Biennale del disegno nella sala Ressi del teatro Galli e da Giardini d’autore. Così la città si prepara ad accogliere la primavera.

Rimini si appresta a diventare capitale del disegno con la presentazione della quarta edizione della Biennale del disegno, in programma dal 4 maggio al 28 luglio prossimi. Un evento che conterà 12 mostre e oltre mille disegni che ruotano attorno al tema del ‘Ritorno al viaggio’. L’iniziativa artistica decorerà la città con numerose esposizioni in contemporanea nei luoghi simbolo: dal Museo della città a Castel Sismondo, dalla biblioteca Gambalunga al palazzo del Fulgor, fino al Grand hotel.

Verranno esposti mille disegni provenienti da accademie e collezioni private giunti da tutto il mondo, dall’Accademia Reale di San Fernando di Madrid alle collezioni private di Morandi e Fontana. Un pellegrinaggio artistico che spazia dai taccuini di viaggio di Felice Giani agli artisti contemporanei che espongono nel Cantiere Disegno.

Spazio anche, oggi e domani, alla manifestazione dedicata alla botanica che farà rifiorire il centro storico di Rimini: Giardini d’autore si dedica all’arte con le due passeggiate culturali per scoprire le corti private della città, dal Cortile del soccorso di Castel Sismondo, passando per Palazzo Spina e la corte della Cappella Petrangolini, fino a Palazzo Ghetti, con l’apertura straordinaria dello spazio museale custodito nello storico palazzo di Banca Malatestiana (oggi alle 15.30 e domani alle 10).

Un fine settimana all’insegna della cultura che non termina qui: i musei comunali come di consueto propongono per la giornata di oggi il percorso nella Rimini sotterranea e domani la visita della Domus del Chirurgo e del teatro Galli.

Per chi volesse vedere la città riminese sotto un’altra luce questo pomeriggio partirà un tour intitolato Rimini esoterica, a cura di Visit Rimini, alla ricerca di luoghi nascosti e personaggi misteriosi del territorio. Gli eventi del weekend si concluderanno domani con la visita al cimitero monumentale di Rimini, a cura di Arte e Musei, alla scoperta di un luogo ricco di storia e suggestione.

Federico Tommasini