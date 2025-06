Ginnastica artistica, è tempo di finali

Cattolica crede sempre di più nello sport e nel turismo sportivo. La Regina ospiterà sabato e domenica le finali nazionali di ginnastica artistica promosse da Asi settore ginnastica. Oltre 300 giovani talenti emergenti provenienti da Lazio, Emilia Romagna, Campania, Toscana e Sicilia si metteranno alla prova per conquistare il titolo nazionale nelle categorie Green Cup e Pink Cup, e con genitori e accompagnatori si annunciamo almeno oltre mille persone presenti a Cattolica.

La manifestazione si svolgerà nella palestra dell’Atletica 75 Cattolica, società di ginnastica artistica cattolichina, che ha messo a disposizione la propria struttura e la propria attrezzatura affinché l’evento accolga le atlete in un ambiente di alto livello. "La società Atletica 75 ospita con grande piacere le finali nazionali ginnastica artistica Asi 2025, a cui parteciperà con una propria squadra – aggiunge il presidente Luca Ercolessi – perché il movimento della ginnastica artistica è in forte crescita e rappresenta una straordinaria occasione per far conoscere questa disciplina. Per Cattolica sarà un evento di grande valenza turistica. L’obiettivo è quello di arrivare, per i prossimi anni, a mille atleti. Questo è un primo esperimento, ma sono sicuro che andrà molto bene. Tra l’altro, quest’anno festeggiamo i 50 anni dell’Atletica75, e questo evento è la ciliegina sulla torta".

Entusiasta anche l’amministrazione comunale: "Siamo felici ed orgogliosi di accogliere nella nostra città un evento sportivo di così grande rilevanza nazionale" commenta la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi.