Giochi e merende per i bambini delle elementari. Gli alunni premiati ’Campioni di benessere’

Grande festa ieri mattina al parco Campo della Fiera di Santarcangelo, dove sono stati premiati gli alunni delle scuole elementari per il loro impegno per uno stile di vita di sano. Ai bambini il titolo di ’Campioni di benessere’, un progetto realizzato in collaborazione con l’Ausl e arrivato già alla sua seconda edizione, che ha coinvolto quest’anno oltre 500 alunni delle scuole elementari Pascucci, Ricci (San Vito) e Della Pasqua (San Bartolo).

In questi mesi i bambini si sono ’sfidati’ per raggiungere vari obiettivi: andare a scuola a piedi e in bici, fare merende sane, tenere pulite le aule e il cortile della scuola, conferire correttamente i rifiuti. Ieri la festa finale, presenti tanti genitori e l’assessore all’istruzione Luca Paganelli. "Un progetto importante questo – dice Paganelli – che parla ai bambini di salute, ambiente, cura dei beni comuni e rispetto degli altri. Valori alla base di un’educazione civica completa".