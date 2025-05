Gli ambientalisti:: "L’impianto eolico metterà a rischio le aquile reali"

"Il progetto di impianto eolico di Badia del vento minaccia un ecosistema montano straordinario". Perché "anche pochi giorni fa (il 19 maggio) nella zona dove dovrebbe sorgere le pale, sono state avvistate due aquile reali. Non è la prima volta". Da qui il nuovo appello di Wwf, Lipu e altre associazioni alla Regione Toscana, in vista dell’imminente decisione. Se autorizzato, l’impianto con 7 aerogeneratori sorgerà nel comune toscano di Badia Tedalda, ma ai confini con la Valmarecchia. "La collisione con le pale è tra le principali cause di morte delle aquile – scrivono le associazioni – Il sindaco di Badia Tedalda ha detto: è più importante salvare un’aquila o la comunità morente di Badia? Noi diciamo che ambiente e comunità sono interdipendenti tra loro e distruggere il primo non salverà la seconda".