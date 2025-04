’Golden Walk’: sfilata di moda nell’Isola dei Platani

Tutto pronto per ’Golden Walk’, sfilata di moda nel cuore dell’Isola, domani dalle 18 in piazza Don Minzoni. Evento nato da un’idea di alcune attività commerciali che ha trovato collaborazione in Verdeblu, col sostegno di Comune e BIM Imprese Confcommercio. Tema: l’eleganza senza tempo, dal fascino rétro delle passerelle anni Ottanta allo stile contemporaneo dei negozi cittadini più prestigiosi, con una sorpresa: un testimone di storie e tradizioni che sfilerà nel cuore cittadino in omaggio all’identità locale.