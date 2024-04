"Grazie al Cau tanti pazienti curati a Bellaria"

La rivoluzione dei Cau approda anche a Bellaria. Dal 20 maggio il punto di primo intervento sarà sostituito da uno dei nuovi centri di assistenza urgenza. Al contrario di altri territori come Santarcangelo e Novafeltria, dove i Cau hanno aperto a gennaio suscitando parecchie polemiche, a Bellaria la nuova struttura sanitaria è molto attesa. La presentazione del Cau ai cittadini si terrà il 6 maggio. "Accogliamo con favore la scelta dell’Ausl di aprire un Cau anche a Bellaria: rappresentererà il potenziamento del punto di primo intervento – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – Il 20 maggio è la data in cui normalmente avviene il passaggio dagli orari invernali a quelli estivi per il primo intervento. E per noi il Cau, al contrario di altri territori, porterà soltanto benefici. Sugli orari nulla cambierà rispetto a prima, verranno mantenuti gli stessi, anche in estate. A essere incrementati saranno i servizi, perché tutti gli interventi di bassa complessità potranno essere gestiti in loco". Servizi implementati, dunque, per la città di Bellaria, dove i tempi di attesa resterebbero comunque contenuti. L’Ausl ha già fatto i calcoli sui 35 Cau aperti in Emilia Romagna: in media i tempi di attesa per ogni paziente sono di circa 45 minuti, l’83% delle persone riceve assistenza e cura in loco.

"Fino a oggi, anche con un semplice codice verde (ovvero l’urgenza a bassa priorità), il paziente spesso veniva inviato direttamente al Pronto soccorso di Rimini, facendo un giro in più – osserva Giorgetti – C’erano meno pazienti presi in carico direttamente nel nostro punto di primo intervento. Ora il servizio sarà più strutturato e con regole molto chiare, con priorità di accessi al Cau di Bellaria. Avremo tutti gli strumenti per affrontare e gestire gli accessi. Non soltanto i servizi ma anche il personale sanitario sarà implementato". Giorgetti però continua a ribadire anche l’importanza di rivolgersi sempre al proprio medico di base. "È il primo approccio e anche quello il più importante _ conclude il sindaco – per un corretto utilizzo dei servizi sanitari del nostro territorio". La presentazione del Cau è in programma lunedì 6 maggio alle 18 al Palazzo del turismo (piano terra), l’incontro sarà aperto a tutti.

Rita Celli