“Fermati, ti prego, fermati”: le grida del carabiniere che ha ucciso l’accoltellatore di Rimini

Rimini, 8 gennaio 2025 – “Fermati, ma cosa stai facendo? Fermati, basta ... ma vuoi proprio morire? Fermati per favore”. Sarebbero le grida disperate del luogotenente Luciano Masini che si sentono in un video girato col cellulare la sera di capodanno e che secondo gli inquirenti chiariscono quanto accaduto a Villa Verucchio. Quelle frasi Masini le urlava a squarciagola mentre indietreggiava, tentando di fermare Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, 23enne ucciso. Il 23enne con voce roca pronunciava invece preghiere in arabo mentre si scagliava contro le persone in strada la notte di Capodanno.

Il luogotenente Luciano Masini

Sitta ha accoltellato 4 persone, due 18enni e due anziani, prima di essere fermato e ucciso. L’autore del video degli spari, una persona presente sul posto mentre la tragedia si consumava, avrebbe ripreso gli attimi concitati che hanno visto il comandante della stazione dei carabinieri messo di fronte al 23enne egiziano. Quest’ultimo si è avventato su di lui brandendo un coltello da cucina con una lama di 22 centimetri. Nel filmato si vede il militare indietreggiare e, contemporaneamente, continuare a gridare all’accoltellatore di fermarsi. Ma il giovane avrebbe continuato ad avanzare imperterrito. Costringendo il carabiniere a sparare diverse volte in terra, tanto che alcuni colpi di rimbalzo hanno ferito Muhammad alle gambe.

A quel punto, quando la distanza tra lui e l’assalitore era ormai ridotta al minimo, Masini non avrebbe potuto far altro che alzare il tiro. Dopo di che il filmato si interrompe, prima che vengano esplosi gli ultimi colpi, che hanno raggiunto Sitta alla spalla, al torace e al capo. Quel video è ora il fondamento legale della difesa (l’avvocato difensore è Tommaso Borghesi) del luogotenente dei carabinieri Masini, comandante della stazione di Verucchio. Chi l’ha visto, per primi Procura e investigatori, si sarebbe fatto l’idea che il carabiniere non avrebbe potuto comportarsi in altro modo, non avrebbe avuto scelta.

Il luogotenente Masini è indagato dalla Procura di Rimini per eccesso colposo di legittima difesa. Un “atto dovuto” hanno precisato gli inquirenti, indispensabile per fare pienamente luce sui fatti di Villa Verucchio. Accanto all’autopsia, eseguita dalla dottoressa Donatella Fedeli, altrettanto importanti saranno gli esami tossicologici e la perizia balistica, affidata ad un consulente della Procura. Determinanti saranno le valutazioni sulla distanza da cui sono stati esplosi i colpi - in particolar modo gli ultimi cinque, che si sono rivelati fatali per Sitta - al pari di quelle sulla tipologia di proiettili. Andrà preso in considerazione in particolar modo il “potere d’arresto”, che definisce la capacità di un proiettile sparato con un’arma da fuoco di scaricare la propria energia cinetica all’interno di un bersaglio.