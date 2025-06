Gros, rivoluzione al vertice. Semprini lascia il timone. Nini il nuovo presidente

Claudio Semprini Cesari dopo 30 anni lascia la presidenza del Gros. "È stata una mia scelta quella di non ricandidarmi. Dopo tanti anni è arrivato il momento di lasciare lo spazio ad altri", dice il commercialista. Prende il suo posto Mauro Nini, anche lui commercialista (e tra l’altro socio dello studio dello stesso Semprini Cesari). Così è stato deciso dall’assemblea dei soci – tenutasi nei giorni scorsi – che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione del centro del commercio all’ingrosso. Nini è il nuovo presidente, confermati nella carica di vicepresidenti Assunta Cecere, Alberto Di Lorenzo, Mario Matteini. Completano il cda – che rimarrà in carica fino al 2027 – Roberto Righetti, Catina Rughi, Sergio Sansone, Stefano Sberlati, Matteo Errighi, mentre il collegio sindacale è formato da Francesca Mantellato, Massimo Pasquinelli. L’assemblea ha deciso (per acclamazione) di conferire a Semprini Cesari la presidenza onoraria del Gros a vita. Lo storico cambio della guardia al Gros arriva in un momento speciale: quest’anno il Gros compie 40 anni dall’apertura. Una realtà che col passare del tempo si è notevolmente ingrandita e sviluppata, e oggi vanta al suo interno 189 attività, che danno lavoro a oltre 2.200 persone.

Manuel Spadazzi