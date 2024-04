Gubbio, ancora tu. Ma ora serve una svolta

Il nome dell’avversario e ora anche le nuove date. Non sarà in campo sabato, ma martedì della prossima settimana il Rimini per il primo turno dei playoff in casa del Gubbio. La questione Taranto ha fatto slittare gli spareggi per la B di qualche giorno. Il club pugliese, infatti, ha presentato ricorso per la penalizzazione di quattro punti ricevuta in campionato e ora attende l’udienza al Coni prevista proprio per sabato, giorno in cui sarebbero dovuti iniziare i playoff. Quella decisione potrebbe cambiare la classifica del girone C, dove il Taranto è inserito e questo ha chiaramente sbarrato la strada a tutti e tre i gironi della Lega. Lega che ieri, dopo il consiglio direttivo, ha comunicato il nuovo calendario, aggiornato, degli spareggi. La formula chiaramente non cambia e protagonista nella prima parte del cammino sarà la fase a girone, cioè quella in cui si troveranno faccia a faccia le squadre, dalla quinta alla decima che già in questa stagione si sono ‘conosciute’ in campionato. Il primo turno scatterà martedì della prossima settimana, per il secondo, al quale arriveranno le vincenti, bisognerà attendere sabato 11 maggio. Il Rimini ha così qualche giorno in più per mettere, se ce ne fosse bisogno, ancora più a fuoco quanto successo domenica scorsa in casa del Gubbio nell’ultima della regular season. E cercare di non ripeterlo in quella prima gara playoff nella quale un errore sarà punito con la conclusione del cammino. La squadra di Troise domenica sera in Umbria non ha di certo dato il meglio di sé. Il tecnico partenopeo ha chiesto scusa ai tifosi cercando di mettere in guardia i suoi. Perché proprio quel Gubbio, anzi, un Gubbio con tutti i suoi ‘gioielli’ in campo, sarà un avversario non esattamente facile da mettere alle corde al ‘Barbetti, in una gara che ai biancorossi è chiesto soltanto di vincere. Per di più lontano dal ‘Neri’ dove in questa stagione capitan Colombi e compagni hanno viaggiato sempre con il freno a mano tiratissimo. Lo dicono i numeri di un’annata nella quale le proprie fortune il Rimini è stato capace di costruirle soltanto in casa. Appena 14 i punti raccolti in trasferta. Appena 3 vittorie, appena 5 pareggi. E una marea di sconfitte (11), alcune anche piuttosto pesanti nel punteggio.