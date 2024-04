I 10mila del volley riempiono i pub

Turisti ’privati’ spaventati dal maltempo ma alberghi con ottimo riempimento grazie ai 10mila pallavolisti del torneo di Young Volley, che ha incoronato il ponte del 25 Aprile, riempimento, oltre ai 200 campi sulle spiaggie, anche alberghi, pub e bar cittadini. Insieme all’Isola dei Platani. "In archivio un incredibile Young Volley on the beach powered by Cisalfa Sport – commentano da Kiklos – la tre giorni di beach volley giovanile che ha portato sulle spiagge di Bellaria Igea Marina 10.000 pallavolisti da tutta Italia. Un tripudio di colori e schiacciate: 1.500 squadre si sono sfidate in 200 campi da gioco. Decine e decine di pullman hanno attraversato la città e non solo, avendo occupato più di 90 strutture tra Bellaria Igea Marina e le località limitrofe". "Non solo spiagge – aggiungono da Aia Federalberghi –, hanno lavorato per tre giorni a pieno regime anche le attività ristorative, insieme a pub e pubblici esercizi. Buon bilancio anche per il commercio cittadino, con le isole pedonali di Bellaria e Igea in certi momenti davvero strabordanti di ospiti".

"La passeggiata lungo i 22 stabilimenti balneari che occupiamo – commenta Giacomo Gentili, Kiklos – è un’iniezione di energia e adrenalina più unica che rara, l’essenza che ci spinge a fare questo lavoro con passione da quasi trent’anni".

Un successo condiviso anche dal sindasco Filippo Giorgetti: "Il popolo dello Young Volley è unico, la città è orgogliosa di vivere questi giorni all’insegna dello sport e del divertimento" e dal presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi: "Ringrazio tutte le società che portano Bellaria Igea Marina nel cuore non solo per le partite di beach volley, ma anche per le vacanze estive".

Non solo divertimento sotto rete ma anche tante emozioni by night: il palinsesto delle feste serali previste al Mito Mapo Club e al Polo Est Village ha garantito dj set, musica e animazione. "La collaborazione con Kiklos – commenta Massimo Ceccarelli, direttore del Polo Est Village – è una cosa in cui credo molto: condivido pienamente il loro progetto e la loro filosofia, sono contento di poter contribuire alla riuscita di questi eventi che portano presenze alberghiere, caratterizzando la nostra città come destinazione per il benessere e il movimento".