I bagnini: : "Bene il Natale, facciamo squadra in vista dell’estate"

Successo di presenze per gli igloo eco-sostenibili in piazza Roosevelt, promossi dal comitato Le Spiagge di Cattolica. Le attività di animazione e i laboratori creativi sono stati per un mese una meta originale per numerose famiglie e molto efficace è stata la campagna di comunicazione in sinergia con quella dell’amministrazione comunale. "L’originalità’ di tale iniziativa – spiegano bagnini e bagnine del Comitato Le Spiagge di Cattolica – evidenzia come l’impegno corale e la ricerca facciano la differenza, quando si tratta di voler far conoscere la città ad un pubblico esteso. Ora si guarda oltre, verso l’estate ma anche verso progetti che suscitino l’interesse dei turisti, che scelgono di venire a Cattolica perché trovano servizi, atmosfera accogliente, proposte uniche. Per fare tutto questo, comunque, è necessario unirsi, fare sistema". Roberto Baldassarri, presidente della Coop. Bagnini di Cattolica, ribadisce: "Siamo felici dell’attenzione che è stata dedicata agli igloo delle Spiagge di Cattolica, per un mese felice e ricco di eventi. Il villaggio balneare di piazza Roosevelt è stato un luogo di incontri, accogliente, molto frequentato da famiglie, bambini, ma anche da giovani e meno giovani che si sono scattati foto sulle sdraio poste in piazza, sul moscone, sotto gli ombrelloni, o che hanno scritto un pensiero dentro alla cabina. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, allargando la fase delle proposte a tutte le categorie economiche".