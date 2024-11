I buchi neri dell’Adriatica. Troppi incidenti sulla Ss16: ora spunta l’ipotesi degli autovelox fissi

I lavori per ’riaccendere’ l’autovelox fisso in via Euterpe non sono passati inosservati. Tanti riminesi se ne sono accorti. L’impianto era stato disattivato circa un anno e mezzo fa, per i vari cantieri tra la Statale 16 e la Superstrada di San Marino. Ma con il progressivo avanzamento dei lavori e la parziale riapertura di via Euterpe il Comune ha deciso di riattivarlo: l’autovelox davanti al Garden tornerà a far multe nel giro di alcune settimane. Nel frattempo a Palazzo Garampi si sta valutando, insieme alla polizia locale, se – e dove – installare altri autovelox fissi. Impianti che si andrebbero ad aggiungere a quelli lungo via Settembrini e via Euterpe (appena quest’ultimo sarà ripritinato) e sulla Tolemaide.

"Ci sono ragionamenti in corso su alcune strade della città che, più di altre, sono da ’bollino nero’ per il numero di incidenti e feriti, e anche per la quantità di infrazioni per l’alta velocità rilevate dagli agenti della polizia locale. Siamo facendo alcune valutazioni", spiega l’assessore Juri Magrini. Che aggiunge: "Nel caso si decidesse di incrementare gli autovelox in città, sarebbe soltanto per aumentare la sicurezza delle nostre strade e non certo per fare cassa". La polizia locale sta facendo tutte le valutazioni del caso, anche alla luce del recente decreto firmato dal ministro Salvini sugli autovelox, che detta le condizioni per l’installazione degli impianti. Tra le varie ipotesi, c’è quella di mettere nuovi autovelox fissi sulla Statale 16. Che è – di gran lunga – la strada dove si verifica il maggior numero di incidenti a Rimini. Stando all’ultimo bollettino annuale degli incidenti stradali, su 1.438 sinistri rilevati nel 2023 quasi uno su 10 è avvenuto lungo l’Adriatica. Sono stati in tutto 132 gli incidenti avvenuti sulla Statale 16, dal confine con Bellaria fino a quello con Riccione.

Numeri che hanno spinto la polizia locale a considerare l’ipotesi di mettere uno (o più) autovelox fissi lungo alcuni tratti della Statale 16. Proprio come è stato fatto già a Riccione, dove l’autovelox fisso sulla Ss16 è presente da anni. In ogni caso, se il Comune di Rimini alla fine dovesse decidere di installare l’autovelox fisso sull’Adriatica, passeranno parecchi mesi prima che possa entrare in funzione. L’iter burocratico è piuttosto lungo e sono necessarie sia l’autorizzazione della Prefettura, sia l’omologazione dell’impianto.

Manuel Spadazzi