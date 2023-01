I conti in tasca ai politici Marco Croatti batte tutti

di Manuel Spadazzi

Beatriz Colombo è la ‘Cenerentola’, con un reddito di poco inferiore ai 20mila euro. Niente a che vedere con le dichiarazioni dei redditi presentate dagli altri nostri parlamentari. Batte tutti il il senatore del M5s Marco Croatti con un reddito complessivo di 100mila euro, ’tallonato’ dal deputato della Lega Jacopo Morrone. Lo diciamo subito: le dichiarazioni – pubblicate sui siti di Camera e Senato – si riferiscono al 2021,prima che la Colombo, Andrea Gnassi e Domenica Spinelli venissero eletti parlamentari.

Croatti è quello che ha dichiarato di più nel 2021, tra i nostri parlamentari attualmente in carica. Il reddito complessivo del senatore riminese del M5s ammonta a 100.504 euro, lordi. Croatti risulta proprietario di una casa e di un garage (è l’abitazione dove vive con moglie e figli) nonché comproprietario, al 50%, di un’altra abitazione e di un immobile a uso commerciale. Al secondo posto della classifica Jacopo Morrone. La sua dichiarazione per il 2021 ancora non c’era ieri sul sito della Camera (per problemi tecnici), "ma in pratica – spiega lui – è identica a quella del 2020". Anno per il quale il deputato leghistaha dichiarato un reddito complessivo di 96mila euro. Morrone è proprietario di un’abitazione a Forlì.

In quanto a immobili, è Andrea Gnassi quello che ne ha di più. Il deputato del Pd è infatti proprietario al 100% di un appartamento a Rimini e due immobili a Pennabilli (dove ha anche un terreno), è comproprietario di una casa, due negozi e un garage a Rimini, ha il 16% di quote della società La Cremma, che gestisce il bar Vecchi. Nel 2021, quando era ancora sindaco di Rimini, ha dichiarato 61.178 euro. Sulla dichiarazione di Gnassi sono presenti anche i contributi ottenuti per la campagna elettorale dello scorso anno: ha ricevuto donazioni per quasi 50mila euro.

Infine, le parlamentari di Fratelli d’Italia. La senatrice Domenica Spinelli, proprietaria a Coriano di una casa, di un terreno (e di un rudere) nel 2021 ha dichiarato 51.466 euro di reddito complessivo. Meno della metà il reddito per la Colombo: la deputata infatti ha dichiarato 21.871 euro nel 2021. Non ha immobili la Colombo, che è proprietaria di una Nissan Micra, mentre la Spinelli possiede una Mini e Gnassi uno scooter Yamaha T-Max.