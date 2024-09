I Giardini d’autore rifioriscono con l’intelligenza artificiale

Giardini d’autore torna sabato e domenica in versione autunnale, tra castel Sismondo, la piazza dei sogni e l’arena Francesca da Rimini. Una due giorni green all’insegna di natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti, e ovviamente collezioni botaniche. Con una novità: insieme a vivaisti, artigiani, produttori e designer di tutta Italia, a Giardini Lab e a un ricco calendario di eventi, in collaborazione con Banca Malatestiana, sbarca l’intelligenza artificiale: all’evento anche La.Vanda, un’assistente generata attraverso l’AI alla quale il pubblico potrà rivolgersi per suggerimenti nella coltivazione delle piante. "Con La.Vanda – spiegano gli organizzatori – da oggi non ci saranno più scuse per non cimentarsi nell’arte del giardinaggio".

Nel weekend verde spazio anche ai più piccoli con Giardini Kids, con la fattoria didattica per i piccoli giardinieri, in collaborazione con il Gruppo Hera. Dalla colazione al pranzo fino all’aperitivo, i foodtruck faranno fare un viaggio attraverso il gusto. Arriveranno anche creator digitali del green, con canali seguiti da migliaia di persone. I colori caldi ed avvolgenti dall’autunno hanno ispirato la prima fragranza ‘Foliage’ creata in esclusiva per Giardini d’Autore da Farotti Essenze. A Castel Sismondo ci sarà anche l’Ateneo dell’olfatto di Rimini che presenterà i percorsi olfattivi "in cui sarà possibile creare la propria fragranza con strumenti di laboratorio professionali".

Ma non è finita qui. Durante le due giornate nello spazio incontri, allestito nella cornice del Bosco dei Nomi, presentazioni di volumi specializzati dedicati alla botanica e al paesaggio. Anche nell’edizione autunnale ritornano gli incontri con Fabio Chessa, in arte Sfobbo, e con Francesco Diliddo, in arte Balcone Fiorito, creator digitali noti al pubblico del web e molto seguiti da tutti gli amanti del verde. Domenica Luca Recchiuti di Vivaio Le Muse con Andrea de Luca @andreadl86, noto al pubblico del web per la sua passione per piante esotiche e tropicali, tratteranno di un progetto unico nel suo genere: il Giardino botanico di Gaeta della Fondazione Nicola Del Roscio. Un Giardino di acclimatazione con piante esotiche provenienti da ogni parte del mondo, adattate al clima mediterraneo: prevalentemente palme e varietà risalenti a 50 anni fa ed ora pressoché introvabili.

Non mancheranno le passeggiate culturali, curate da Michela Cesarini di Discover Rimini, che per questa edizione avranno come tema guida i fiori dipinti presenti nei monumenti di Rimini e le corti segrete. Insomma, la città si prepara a un altro weekend verde.

Mario Gradara