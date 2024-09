I ladri non vanno in ferie. Raid nella scuola chiusa

Non c’è estate e non ci sono ferie per i malviventi. Come nel caso dei ladri, ancora ignoti, che non si sono fatti scoraggiare dal fatto che l’istituto comprensivo XX Settembre sia ancora chiuso nell’attesa che riparta l’anno scolastico e ieri notte, approfittando delle tenebre, sono comunque entrati all’interno della scuola di via Arnaldo da Brescia prendendo di mira le macchinette automatiche per la distribuzione di bevande e merendine. I ladri hanno infatti scassinato i distributori provocando danni alle attrezzature pur di racimolare pochi spiccioli in realtà, giusto qualche moneta che gli insegnanti che frequentano l’istituto in questi giorni in preparazione del prossimo anno scolastico avevano inserito nei distributori per comprare qualche bevanda o merendina.

Ad accorgersi del colpo è stato il personale dell’istituto l’indomani mattina, quando hanno allertato dell’accaduto i carabinieri intervenuti sul posto e che sono al lavoro per rintracciare i responsabili del colpo. Da capire anche come i malviventi siano entrati nell’istituto dal momento che non ci sarebbero chiari segni di effrazione.