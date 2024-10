I sapori della Francia in piazza

Uno spicchio di Francia anche a Rimini. Da oggi a domenica in piazza Cavour torna il mercatino regionale francese, un piccolo angolo dedicato alle prelibatezze del paese d’Oltralpe. Più di 80 tipi di formaggi e prodotti della cultura artigiana, un’ampia gamma di vini, biscotti bretoni e cioccolatini tipici. Poi ancora la pasticceria con i soffici croissant sfornati al momento, le crepes e i coloratissimi macarons; senza dimenticare le classiche baguette ancora calde. In piazza Cavour sembrerà di passeggiare per le strade della Ville Lumière, risvegliati dai profumi della lavanda e degli oli essenziali, dei saponi e dei profumi dalla Provenza. Spazio anche all’artigianato con bijoux, tovaglie provenzali e tanto altro ancora. Appuntamento oggi dalle 12 alle 23, domani e sabato dalle 9 alle 23, infine domenica dalle 9 alle 21.