I titani cadono con la Virtus Verona

Niente punti in tasca per l’Under 16 di serie C del Rimini col Padova (4-1). Rimini: Perazzi, Fontemaggi (36’ st Zamagna), Cenci, Nava, Lombardi (28’ st Lombardi N.), Zammarchi (17’ st Manzi), Cellarosi (36’ st Cristiani), Ramja (17’ st Molfetta), Grassi (36’ st Badioni), Eco, Arlotti (17’ st Foschi). All.: Masolini. Stessa sorte per San Marino con la Virtus Verona (3-0). San Marino Academy: Cenci; Mirchev (78’ Tani), Guidi (65’ Zavoli), Montali, Canarezza (50’ Berardinelli), Colombini, Deronjic (50’ Molinari), Meloni (78’ Markaj), Grandoni (65’ Baldazzi), Pennacchini, Tamagnini. All.: Vangelista.

Under 16 serie C. Girone B (19ª giornata): Legnago-Trento 0-2, Cesena-Lumezzane 1-0, Virtus Verona-San Marino 3-0, Arzignano-Spal 1-2, Padova-Rimini 4-1, Triestina-Vicenza 0-4.

Classifica: Cesena 48; Vicenza 44; Padova 38; Spal 37; Triestina 35; Virtus Verona 31; Rimini, Legnago 17; Arzignano, Trento 16; Lumezzane 14; San Marino 7.