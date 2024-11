I Vistared non fanno più paura. Solo 3 multe al giorno ai semafori

I nuovi Vistared a Santarcangelo non fanno paura. Le telecamere montate agli incroci tra la via Emilia e viale Mazzini e sulla Marecchiese sono attive dall’1 settembre, dopo una lunga fase di sperimentazione. Ma le multe, finora, sono state davvero poche rispetto a quanto ci si poteva immaginare alla vigilia dell’attivazione. Dall’1 settembre al 14 novembre le sanzioni elevate sono state in totale 214, meno di 3 al giorno. Di queste 53 sono le multe fatte nelle ore notturne. Oltre un quarto delle violazioni (62) è stato rilevato nei weekend.

Va ricordato che nel primo mese di attivazione delle telecamere, a settembre, le multe erano state in tutto 80, vale a dire poco più di 2,6 al giorno. A ottobre e nella prima metà di novembre, la media del numero di violazioni riscontrate è leggermente salita arrivando a circa 3 al giorno. I nuovi Vistared sono stati montati "nei due incroci più pericolosi della città, quelli dove si verifica il maggior numero di incidenti", ribadisce l’amministrazione di Santarcangelo. Che ha fatto la scelta, a differenza di altri comuni (anche vicini), di sanzionare solo chi passa con il rosso pieno. Niente multe invece per chi, quando scatta il rosso, supera la linea di stop, ma poi si ferma. In sostanza è in multa soltanto chi prosegue la marcia e attraversa l’incrocio, con il semaforo rosso già scattato prima che il veicolo abbia oltrepassato la linea bianca.

Per il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti "i dati registrati nei primi due mesi e mezzo di attività dei nuovi dispositivi sono sostanzialmente in linea con quelli di settembre, che già si attestavano su dei numeri tutt’altro che esagerati. Questo dimostra che i sistemi di controllo sono stati tarati bene, che viene rilevato un numero fisiologico di infrazioni". Ma "i dati – continua Sacchetti – sono anche la testimonianza che la campagna di informazione e sperimentazione, messa in atto prima di attivare i Vistared, ha dato gli effetti sperati". I lavori per installare le telecamere erano partiti nel maggio 2023: gli apparecchi sono entrati in funzione oltre un anno dopo.

Al di là dei numeri, il sindaco difende a spada tratta la decisione di aver messo le telecamere ai due incroci. Perché "passare con il rosso significa mettere in grave pericolo se stessi e gli altri. Quindi rilevare e sanzionare questo genere di violazioni ha il solo obiettivo di garantire la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone: un obiettivo che guida tutte le nostre scelte in materia di viabilità".