Identificate oltre mille persone

Nel fine settimana di Pasqua la questura di Rimini ha predisposto servizi straordinari per alzare il livello di sicurezza nelle zone a più alta frequentazione, con l’impiego medio di oltre 60 operatori in più rispetto al regolare servizio. A tali controlli hanno contribuito anche due unità a cavallo (in foto) provenienti da Milano per la vigilanza dei parchi e delle zone verdi del centro di Rimini. Numerosi sono stati anche i controlli amministrativi della polizia finalizzati al rispetto del regolamento per le attività economiche, soprattutto per la vendita di alcolici. Nel corso dei servizi sono stati controllati in tutto cinque esercizi commerciali. Il bilancio delle giornate è stato di 1.467 persone identificate, di cui 481 stranieri e 256 veicoli controllati.