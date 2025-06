Il 21 giugno sarà una notte romantica

Sarà il romanticismo il filo conduttore dell’edizione 2025 della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia in programma sabato 21 giugno a Montefiore Conca. Montefiore si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove ogni angolo racconterà una storia. I locali del centro si vestiranno a festa con decorazioni ispirate al tema dell’amore, mentre due grandi eventi animeranno la serata. Alla Rocca Malatestiana, lo sguardo sarà rivolto verso il cielo e i suoi misteri grazie all’intervento del dottor Roberto Pinotti, tra i più autorevoli studiosi di vita extraterrestre, che accompagnerà i presenti in un viaggio tra scienza e suggestione cosmica.