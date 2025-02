Il bar Bocciodromo riapre dopo due anni

Dopo due anni di chiusura, il Bar Bocciodromo di Trebbio, punto di riferimento per la comunità locale, riapre a Montegridolfo. La struttura, da sempre luogo di incontro e socializzazione, torna a disposizione dei cittadini. "E’ un investimento nel tessuto sociale e nella qualità della vita di Trebbio e di conseguenza per tutta Montegridolfo – dice il sindaco Alessandro Renzi – il Bar Bocciodromo è un luogo simbolo per generazioni di residenti. La sua chiusura aveva rappresentato una perdita per l’intera comunità. La sua riapertura, un segnale di speranza e di ritorno alla normalità.