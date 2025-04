Il bilancio di Cattolica: più investimenti e 14 milioni di avanzo

Aumentati gli investimenti sulla città, diminuito ancora di più il debito, chiuso con un avanzo di oltre 14 milioni di euro di cui un “tesoretto” di 2 milioni e mezzo “liberi” da vincoli e pronti per essere destinati a nuovi progetti su Cattolica. È la fotografia sul rendiconto di gestione 2024 del Comune, approvato dalla Giunta e pronto ad approdare in Consiglio comunale giovedì 17 aprile. "Una fotografia a colori che immortala un bilancio sano, solido e virtuoso – commenta la sindaca Franca Foronchi –. E lo stato di salute dei conti del Comune è il frutto della gestione oculata e attenta che stiamo portando avanti da ormai tre anni. Un Comune non deve avere debiti ma neppure troppo avanzo, se restano in cassa troppe somme vuol dire che non ha saputo investire. Il nostro consuntivo 2024 mette in evidenza l’equilibrio che abbiamo saputo raggiungere tra entrate e uscite. Da una parte, c’è il grande investimento sulla riqualificazione e manutenzione della città. A Cattolica abbiamo oltre 100 cantieri attivi, lavori in corso che stanno cambiando e rendendo ancora più bello, sostenibile ed efficiente il volto della città a beneficio dei cattolichini e anche dei tanti turisti che ogni anno ci scelgono e che sentono Cattolica come la loro seconda casa. Ma non solo opere. Una parte importante dei nostri investimenti è destinata al sociale, alla cultura, alla scuola, al sostegno alle situazioni più fragili perché nessuno deve rimanere indietro. Dall’altra, c’è invece l’avanzo da oltre 14milioni di euro che abbiamo saputo produrre pur continuando nel nostro piano di investimenti su Cattolica". Anche per il 2024 si conferma poi il trend di diminuzione del debito che "è calato di circa 2milioni – evidenzia la sindaca – passando da 15milioni e 730mila euro a 13milioni e 700mila. Pro capite, il debito è sceso da 944 euro del 2023 a 823 euro del 2024".