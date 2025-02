Il borgo magico e il mercato dei ricordi. Festa in centro per celebrare San Valentino

"Un weekend di festa, colori e condivisione per celebrare la nostra comunità". Con queste parole, l’assessore al turismo Milena Casali (nella foto) introduce il nuovo appuntamento a tema san Valentino in programma fino a domenica a Bellaria Igea Marina. "Dall’intrattenimento musicale all’enogastronomia, dalla cultura al divertimento per i bambini, vogliamo offrire un’esperienza completa e coinvolgente per tutti – spiega l’assessore – Ci aspettiamo un grande afflusso, come già avvenuto durante lo scorso fine settimana per la fiera di sant’Apollonia". Le vie del centro, con viale Paolo Guidi in prima linea – in questo weekend ornato da una speciale installazione scenografica a forma di cuore – torneranno infatti a vestirsi di festa con un ricco programma di eventi. "Non mancheranno produttori agricoli, artigiani, opere dell’ingegno, prodotti tipici regionali e tanto divertimento", sottolinea Alberto Tura, amministratore unico de l’Accento srl, società a cui è affidata da quest’anno l’organizzazione delle fiere cittadine. L’inaugurazione ufficiale si terrà domani alle ore 10 con l’apertura degli stand. Tra le attrazioni più attese il Borgo magico a tema Harry Potter e l’esposizione ‘Il mercato dei ricordi’, entrambe in via Perugia. Spazio poi in piazza don Minzoni all’Osteria d’la Pulogna (punto ristoro) e al concerto Ageless music party. "Invito tutti a vivere questi giorni con entusiasmo e senso di comunità – conclude l’assessore Casali – Il mio grazie va agli operatori che si sono rimboccati le maniche e hanno organizzato tutto ciò".

a. d. t.