Il brand di pizze da lievito madre vivo. Berberè, arriva nel cuore di Rimini

Berberè, fra le migliori pizzerie in Italia e al 4° posto della classifica mondiale della guida 50 Top Pizza, prosegue nel suo progetto di sviluppo continuando a puntare sulla sua regione di origine, l’Emilia Romagna: dopo Modena, ora è la volta di Rimini che è pronta ad accogliere la nuova apertura del brand di pizzerie artigianali dei fratelli Aloe. La città simbolo della costiera romagnola, a partire da inizio dicembre prossimo, accoglierà un nuovo punto vendita Berberè, il diciannovesimo: la pizzeria, che avrà 60 coperti all’interno e 40 nel dehors, aprirà nei locali che in precedenza avevano ospitato lo storico ristorante Pic Nic, in Via Tempio Malatestiano 36, nel cuore della città, a ridosso di Piazza Tre Martiri.

Seguendo l’identità del brand, quella di persone gentili che servono pizze buonissime in posti bellissimi, la pizzeria proporrà pizze artigianali con impasto da farine biologiche e macinate a pietra, fermentato con solo lievito madre vivo per 24 ore, condite con farciture stagionali e servite già spicchiate in 8 pezzi in nome della condivisione. Il menù è stagionale e propone a prezzi accessibili 16 scelte che spaziano dai gusti classici e intramontabili come quelli della Salsiccia e Friarielli (friarielli conditi, salsiccia di Mora Romagnola, provola affumicata, ricotta affumicata grattuggiata) alle proposte vegetariane (come ad esempio la Spinaci con spinaci saltati, fiordilatte, olive nere, taleggio, scaglie di parmigiano reggiano 24 mesi, salvia, pepe nero e scorza di limone.